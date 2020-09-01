За результатами першого півріччя 2020 року підключено 7220 приватних сонячних електростанцій – ДТЕК Мережі



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Домашніх сонячних електростанцій кожного року зростає мінімум вдвічі

За перші шість місяці до мереж ОСР було підключено 1330 нових сонячних електростанцій

За результатами першого півріччя 2020 року загальна кількість приватних сонячних електростанцій підключених до операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК Мережі складає 7220 об’єкта, це 28% від загальної кількості просьюмерів в Україні. Про це повідомила прес-служба ДТЕК Мережі.

В прес-службі оператора системи розподілу повідомили, що Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України відзвітувало про 25,6 тис встановлених приватних СЕС в Україні за результатами другого кварталу 2020 року. Майже третину від всіх просьюмерів в Україні (7220 приватних СЕС) підключено до мереж операторів системи розподілу ДТЕК Мережі.



«В Україні кількість домашніх сонячних електростанцій кожного року зростає мінімум вдвічі. Цей світовий тренд вже повсякденність для нашої країни. ДТЕК діє в інтересах України та забезпечує вільний доступ до елекроінфраструктури для всіх клієнтів. За результатами другого кварталу до операторів систем розподілу ДТЕК Мережі підключені 7220 приватних СЕС, що в 2 рази більше, ніж минулого року», – зазначив Іван Гелюх, генеральний директор ДТЕК Мережі



В компанії заявляють, що найбільше приватних сонячних електростанцій підключено в Дніпропетровській області.



«Станом на 1 липня 2020 року в Дніпропетровський області встановлено 3 398 приватних сонячних електростанцій, 785 з них підключені в цьому році», – йдеться в повідомленні.



Зазначимо, що станом на 1 липня 2020 року:



• Київобленерго – 297 нових СЕС, загальна кількість – 2082;

• Одесаобленерго – 126 нових СЕС, загальна кількість – 1071;

• ДТЕК Донецькі Електромережі – 109 нових СЕС, загальна кількість – 473;

• ДТЕК Київські Електромережі – 15 нових СЕС, загальна кількість – 196.

Нагадаємо, що ДТЕК першим в Україні встановлює промислову систему накопичення енергії.