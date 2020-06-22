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    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили гігантські «освіжувачі повітря» (фото)

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">З двох ємностей по 10 куб. м подаватиметься нейтралізатор запаху</span></span> - На сміттєвому полігоні під Києвом встановили гігантські «освіжувачі повітря» (фото)
    З двох ємностей по 10 куб. м подаватиметься нейтралізатор запаху
    Фото: Київспецтранс

    З полігону поширюється нестерпний сморід

    На першій ділянці складування на полігоні твердих побутових відходів №5, що поблизу села Підгірці під Києвом, встановлюють автоматизовану систему розпилення нейтралізаторів запаху. Вона повинна почати працювати вже наприкінці липня.

    Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Київспецтранс» у Facebook.

    Причиною встановлення системи є сморід, який час від часу поширюється з полігону та дошкуляє жителям навколишніх сіл. Щоб зменшити його вплив на період до рекультивації полігону, вздовж східного краю першої карти споруджується магістраль високого тиску довжиною 500 метрів з 456 форсунками розпилення. З двох ємностей по 10 куб. метрів кожна двома насосними блоками до форсунок подаватиметься робоча рідина. Система має автоматичне налаштування, яке дозволить їй працювати у певні проміжки часу, відключатися у період опадів або певних напрямків вітру. Запасу резервуарів вистачатиме на дев’ять годин безперервної роботи.

    Наразі ємності для нейтралізатора запаху вже доставлені на полігон, а на місці спорудження системи змонтовані 35 металевих геошурупів, на яких буде кріпитися магістраль.

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    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили гігантські «освіжувачі повітря» (фото)
    На сміттєвому полігоні під Києвом встановили гігантські «освіжувачі повітря» (фото)

    Як повідомлялося рік тому, на київському полігоні твердих побутових відходів №5 триває реконструкція та рекультивація – його безпечне закриття

    Київ сміття реконструкція повітря
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