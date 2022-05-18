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    Події в Україні

    Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)

    Рашисти зруйнували житловий сектор Миколаєва - Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)
    Рашисти зруйнували житловий сектор Миколаєва
    фото: Олександр Сєнкевич

    Ракетами окупанти зруйнували житловий сектор та інфраструктуру міста

    Сьогодні Миколаїв зазнав ракетного удару з боку рашистів. Фото наслідків ранкового обстрілу опублікував у своєму Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

    «Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва», написав Сєнкевич. З фото видно, що ракетами окупанти зруйнували житловий сектор та інфраструктуру міста.

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    Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)
    Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)
    Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)
    Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)
    Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)
    Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)
    Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)
    фото Олег Сєнкевич

    Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу один чоловік отримав осколкові поранення, а також пошкоджено житлові будинки, автотранспорт та об'єкти міської інфраструктури.

    Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва із застосуванням реактивної артилерії спалахнули автомобіль та магазин в одному з районів міста.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)