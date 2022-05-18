Мер Миколаєва показав наслідки ракетного обстрілу міста (фото)

Ракетами окупанти зруйнували житловий сектор та інфраструктуру міста

Сьогодні Миколаїв зазнав ракетного удару з боку рашистів. Фото наслідків ранкового обстрілу опублікував у своєму Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

«Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва», – написав Сєнкевич. З фото видно, що ракетами окупанти зруйнували житловий сектор та інфраструктуру міста.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами. Внаслідок обстрілу один чоловік отримав осколкові поранення, а також пошкоджено житлові будинки, автотранспорт та об'єкти міської інфраструктури.

Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва із застосуванням реактивної артилерії спалахнули автомобіль та магазин в одному з районів міста.

Читайте також інтерв'ю: Мер Миколаєва Олександр Сенкевич: Через нас росіяни до Одеси не пройдуть



