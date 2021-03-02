Освітяни Києва просять кіберполіцейських допомогти зупинити підліткові суїциди

Правоохоронців закликають оперативніше блокувати шкідливий контент в інтернеті

Департамент освіти і науки Київської міськдержадміністрації звернувся до Національної поліції України щодо вжиття невідкладних оперативних заходів із виявлення та блокування небезпечного інтернет-контенту. Про це розповів в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Як тато я розумію, що безпека дітей в інтернеті – це, насамперед, наша з вами батьківська відповідальність. Однак Департамент освіти і науки разом із педагогічними колективами звернулися до кіберполіції з проханням невідкладно вжити заходів із виявлення та блокування контенту, що може негативно впливати на емоційно-психологічний стан дітей, а також пропагувати насильство та жорстокість», – зазначив Валентин Мондриївський.

Він повідомив, що тільки протягом січня і лютого в Києві сталося сім нещасних випадків (падіння з висоти) із учнями: п’ятеро дітей загинули, одна дитина перебуває в тяжкому стані. Ще одна дитина в лікарні під наглядом медиків і психологів.

«Уважність до кожної дитини з боку батьків та вчителів може значно зменшити вплив шкідливого інтернет-контенту. І ми як батьки насамперед маємо стояти на сторожі безпечного середовища для дітей. Крім того, ми просимо посилити профілактичну роботу в місцях масового перебування підлітків та знайти можливості блокувати небезпечну інформацію в кіберпросторі», – додав Валентин Мондриївський.

За його словами, Департамент освіти і науки звернувся до Головного управління Національної поліції в місті Києві з проханням тримати на постійному контролі проведення розслідувань за фактами нещасних випадків із дітьми.

Раніше стало відомо, що після кількох випадків отруєння школярів пігулками, у Верховній Раді підготували законопроєкт про заборону продажу лікарських засобів особам молодшим 14 років.