Київські митники вилучили чотири контейнери з електротранспортом (фото)

Зокрема, в контейнерах були електровелосипеди

Товар переміщувався транзитом через Україну під виглядом спортивного інвентаря

Київські митники виявили схему незаконного переміщення з Китаю до ряду європейських країн транзитом через Україну дорогого та високоліквідного товару під виглядом спортивного інвентарю та приладдя. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Товар надійшов в Україну контейнерним потягом. Далі ці товари підприємці заявили для вивезення до Бельгії та Угорщини.

За документами, в чотирьох контейнерах переміщувалася 31 тонна інвентарю та приладдя для занять фізкультурою, гімнастикою та атлетикою загальною вартістю $53,2 тис.: інерційні велотренажери, кронштейни для гантелей, килимки, висувні драбини, стелажі для зберігання тощо.

Однак під час митного огляду вантажу співробітниками митниці виявлено зовсім інший товар. Замість заявленого в документах у контейнерах знаходилися електросамокати, електровелосипеди, гіроборди, гіроскутери, електроскутери, електроскейти, моноколеса, електроборди, блендери, операційні світильники, холодильники, інвалідні коляски з електроприводом, роботи-пилососи, шліфувальні машинки тощо.

За виявленим фактом порушення митних правил Київською митницею складено протоколи за статтею 483 Митного кодексу України.

Товар вилучено, його вартість буде визначена згодом. Однак, вже зараз достеменно можна сказати, що його вартість в декілька десятків разів вища від заявленої в документах.

Нагадаємо, нещодавно співробітники митної служби затримали чоловіка, який намагався провезти через аеропорт «Бориспіль» 44 кілограми срібних прикрас з Індії.