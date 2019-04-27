Поліція встановила причетних до обстрілу ресторану в Києві



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Поліція затримала зловмисників, які обстріляли ресторан у Києві Фото: Національна поліція

Вночі зловмисники обстріляли ресторан на Набережному шосе у столиці України

Столичні правоохоронці встановили осіб, причетних до обстрілу ресторану у Печерському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Минулої ночі на Набережному шосе відбувся обстріл одного з ресторанів. До поліції надійшло повідомлення, що група осіб із невстановленої зброї пошкодила фасад ресторану. На виклик негайно виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь поліції. Правопорушників затримали. Слідчі кваліфікували дії зловмисників як хуліганство.

Правоохоронці встановили, що між невідомими та охороною закладу виник словесний конфлікт, після чого зловмисники дістали зброю та почали стріляти по фасаду будівлі. Внаслідок події ніхто не постраждав. Врешті «стрілки» з місця зникли на двох автомобілях.

Працівники поліції вилучили стріляні гільзи, а також проаналізували записи з камер відеонагляду, опитали свідків та персонал ресторану. Після комплексу розшукових заходів столичні оперативники встановили місце знаходження іномарок, на яких втекли зловмисники, а невдовзі й самих правопорушників.

У ході проведення невідкладних обшуків у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили та вилучили пістолет-кулемет Scorpion з магазином, рушницю «ТОЗ», пістолет «ТТ» та понад 100 набоїв різного калібру», - розповів начальник слідчого відділу Печерського управління поліції Святослав Недошовенко.