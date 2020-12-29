На столичному вокзалі грабіжник із ножем напав на чоловіка (фото)

Правоохоронці вилучили у зловмисника ніж

Злодій вдарив чоловіка ножем та забрав годинник і гроші

На Центральному залізничному вокзалі в Києві зловмисник вдарив ножем по руці потерпілого та відібрав годинник із грошима. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На спецлінію 102 столичної поліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що на площі Вокзальній за медичною допомогою звернувся 24-річний чоловік. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив наряд поліції.

На місці події потерпілий розповів про те, що невідомий вдарив його ножем по руці та забрав годинник і 650 гривень.

Під час відпрацювання отриманої інформації оперативні працівники розшукали та у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 34-річного місцевого жителя. При поверхневому огляді поліцейські виявили викрадені речі та ніж, який направили на проведення експертизи.

За даним фактом слідчий відділу поліції на станціях залізничного транспорту розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.