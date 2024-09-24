Росія вигадала спосіб, як захистити свої розвідувальні дрони (фото)

Українські захисники помітили на збитому БПЛА цікаву деталь

Російські окупанти почали встановлювати на розвідувальні безпілотники камери заднього огляду, щоб виявляти загрозу від українських зенітних FPV-дронів. Про це повідомляє Defence Express із покликанням на фахівця Сергія Бескрестнова (Флеша).

Видання зазначає, що від ідеї до реалізації цієї технології пройшло лише близько двох тижнів. Перший випадок застосування такої камери став відомий завдяки тому, що один із таких БПЛА був «приземлений» українськими військовими.

На фото підбитого безпілотника, ймовірно моделі Zala 421, видно мініатюрну камеру, підʼєднану до спеціального пристрою російського виробництва, оснащеного антенами. Вона допомагає виявити наближення українських FPV-дронів та уникнути атаки.

Утім, попри ці технічні нововведення, розвідувальні БПЛА не можуть здійснювати складні маневри, тому одним із можливих способів уникнення атаки може бути спроба збільшити швидкість.

«Загальна ефективність такого рішення залишається під питанням. Однак сам факт того, що ворог доволі швидко перейшов до практичної реалізації засобів протидії зенітним FPV-дронам, заслуговує на увагу. І, вочевидь, перелік контрзаходів буде нарощуватись. Зокрема, не виключено, що ворог спробує встановлювати на свої розвідувальні БПЛА невеликі засоби РЕБ», – прогнозує Бескрестнов.

Нагадаємо, що виробництво ракет коштує Російській Федерації щомісяця близько $1,2 млрд. Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії заводи, які виробляють військову техніку та зброю, збільшують це виробництво, обходячи санкції.