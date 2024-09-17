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На Вінниччині зафіксовано масовий мор риби у Ладижинському водосховищі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Вінниччині зафіксовано масовий мор риби у Ладижинському водосховищі
Масовий мор риби у річці Південний Буг на Вінниччині
фото: vin.dei.gov.ua

Працівники інспекції відібрали проби води в місці мору риби та перевірили рівень кисню

На Вінниччині у Ладижинському водосховищі виявили мор риби. Його причини наразі встановлюють екологи. Про це Суспільному повідомив начальник Державної екологічної інспекції у Вінницькій області Юрій Дубовий.

«На місці обстеження виявили майже 3 тис. різних екземплярів загиблої риби: судак – 2 тис., лящ – 230, окунь – 570, плітка – 130, бичок – 75. Середня вага риби – приблизно 20 грамів», – йдеться у заяві.

Юрій Дубовий зауважив, що працівники інспекції відібрали проби води в місці мору риби та перевірили рівень кисню, який виявився в нормі. Причина стане відома згодом.

Як повідомлялося, до річки Сейм з цукрового заводу в Курській області потрапило близько 5600 тонн забрудненої води. Тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки. 

Нагадаємо, забруднення у річці Десна продовжує рухатися у бік столиці. Про це заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

«Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулися по річці Десна на 242 км, воно рухається в сторону Києва через течію. У звʼязку з розбавленням води до Києва йде несуцільне забруднення, а лише фрагментації і концентрація менша», – каже він.

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Теги: риба водойма водопостачання Вінниччина річка екологія

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