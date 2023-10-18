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Росія готувала теракт у київському метро: деталі від СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готувала теракт у київському метро: деталі від СБУ
Встановлено, що зловмисник діяв під керівництвом командувача сил спецоперацій РФ
фото: СБУ

Фігурантом справи є майор Костянтин Маслянко із позивним «Мексиканець»

Служба безпеки України заявила, що зібрала масштабну доказову базу на засекреченого російського спецслужбіста, який планував теракт у центрі Києва у 2014 році та організував вибух «банки з медом» на блокпосту ЗСУ поблизу Луганська у 2015 році. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Фігурантом є майор Костянтин Маслянко із позивним «Мексиканець» – кадровий співробітник однієї з найзасекреченіших російських спецслужб – сил спеціальних операцій міноборони РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на початку антитерористичної операції на сході України він прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп та їх подальшого використання проти України.

Встановлено, що зловмисник діяв під керівництвом командувача сил спецоперацій РФ Валерія Флюстікова та ексохоронця путіна Олексія Дюміна, який тоді був командиром спецназу російського ГРУ.

«Саме за їхньою вказівкою Маслянко завербував мешканку Луганська, яка мала вчинити підрив у центрі Києва. Для його підготовки фігурант спорядив жінку вибуховим пристроєм, відпрацював легенду та організував її виїзд до столиці нашої держави. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили терористку та затримали її наприкінці 2014 року поблизу станції метро у Києві, де вона намагалась залишити сумку із 3 кг тротилу та електродетонатором», – кажуть у Службі.

Крім того, встановлено причетність підрозділу «Мексиканця» до організації теракту у Станиці Луганській у січні 2015 року.

«Для цього було завербовано місцевого жителя, який приніс на блокпост ЗСУ трилітрову банку з медом, в якій знаходилась вибухівка. Тоді внаслідок підриву загинув українських військовий, ще двох – було поранено. Згодом співробітники Служби безпеки затримали виконавця теракту і зібрали достатню доказову базу, щоб він отримав реальний термін ув’язнення», – зазначають у відомстві.

За даними спецслужб, після початку повномасштабного вторгнення РФ «Мексиканця» також залучили до розвідувально-підривної діяльності проти України і він перебуває на тимчасово окупованій частині на сході нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Маслянку про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та передача вибухового пристрою).

Оскільки зловмисник перебуває на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що у вересні цього року Служба безпеки встановила особи всього командного складу та ключових співробітників сил спеціальних операцій ЗС РФ, які вчиняли резонансні диверсії в Україні та ЄС.

Теги: Київ метро теракт

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