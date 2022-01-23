У Києві інструктори автошколи стали «героями парковки» (фото)

У Києві співробітники автошколи «прославилися» після невдалого паркування

В одному з районів Києва очевидці сфотографували припаркований навчальний автомобіль прямо на тротуарі

У Києві співробітники автошколи «прославилися» після невдалого паркування та порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє місцевий паблік Dtp.kiev.ua.

В одному з районів Києва очевидці сфотографували припаркований навчальний автомобіль прямо на тротуарі.

Автори публікації зазначили, що через співробітників автошколи працівники комунальних служб не можуть очистити пішохідну зону від снігу, а людям через «героя паркування» доводиться обходити проїжджою частиною.

«Цікаво, чому можуть навчити в даній автошколі, показуючи наочно для всіх такий приклад», – йдеться в підписі до опублікованих знімків.

фото: Dtp.kiev.ua

Нагадаємо, у Києві сталася бійка через неправильне паркування.