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    У Києві інструктори автошколи стали «героями парковки» (фото)

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    У Києві співробітники автошколи &laquo;прославилися&raquo; після невдалого паркування - У Києві інструктори автошколи стали «героями парковки» (фото)
    У Києві співробітники автошколи «прославилися» після невдалого паркування
    фото: Dtp.kiev.ua

    В одному з районів Києва очевидці сфотографували припаркований навчальний автомобіль прямо на тротуарі

    У Києві співробітники автошколи «прославилися» після невдалого паркування та порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє місцевий паблік Dtp.kiev.ua.

    В одному з районів Києва очевидці сфотографували припаркований навчальний автомобіль прямо на тротуарі.

    Автори публікації зазначили, що через співробітників автошколи працівники комунальних служб не можуть очистити пішохідну зону від снігу, а людям через «героя паркування» доводиться обходити проїжджою частиною.

    «Цікаво, чому можуть навчити в даній автошколі, показуючи наочно для всіх такий приклад», – йдеться в підписі до опублікованих знімків.

    фото: Dtp.kiev.ua

    фото: Dtp.kiev.ua

    Нагадаємо, у Києві сталася бійка через неправильне паркування.

    Читайте також: Правила паркування можуть змінити. Які нововведення пропонуються?
    Теги: Київ автомобіль
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    У Києві інструктори автошколи стали «героями парковки» (фото)