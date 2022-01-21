У річці посеред Києва вода стала ядучо-зеленою (фото)

Часом «Київенерго» при перевірці труб додає у воду харчовий барвник флуоресцин, який її забарвлює

Територія парку, де протікає Сирець, віднесена до загальнодержавних природно-заповідних територій

У столичному парку «Нивки» річка Сирець забарвилася в ядучо-зелений колір. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Річка, яка нині є струмком, що протікає по колектору, ділить парк на дві частини. Східна частина парку віднесена до загальнодержавних природно-заповідних територій, як парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва. У парку налічується понад 90 видів вікових дерев.

На фото видно, що вода у річці стала насиченого зеленого кольору. Наразі офіційних пояснень забарвлення води у Серці поки немає.

Варто зазначити, що це вже не вперше кияни стають свідками забарвлення води у річках. Десять років тому яскраво-зеленого кольору набула вода в ріці Либідь в Голосіївському районі столиці. Тоді повідомлялося, що річка позеленіла через витік води з теплових комунікацій Києва. Адже у ході щорічних випробувань мереж «Київенерго» додає у воду, яка йде по трубах, харчовий барвник флуоресцин. Його яскраво-зелений колір допомагає швидше виявити місця витоку в системі.

Флуоресцин екологічно безпечний, але воду із цим барвником не рекомендують пити або прати в ній білизну.

Нагадаємо, минулого року річка Либідь у Києві стала яскраво-жовтою. У пробах води з русла виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку.

Як повідомлялося, у річці Недра між селами Лехнівка та Недра у Броварському районі Київської області виявлено масова загибель риби, а вода у водоймі коричневого кольору.

До слова, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.