Київський ліцей імені Богуна вперше набиратиме на навчання дівчат



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Гордійчук підкреслив: «У нас гендерна рівність, тож вимоги як до хлопців, так і до дівчат однакові» Фото: ukrinform.ua

Дівчата дуже фахово могли б забезпечувати інформаційно-психологічні операції

До Київського військового ліцею імені Івана Богуна вперше на навчання візьмуть близько 30 дівчат. Про це в «день відкритих дверей» розповів начальник ліцею Ігор Гордійчук, повідомляє Укрінформ.

«Цього року плануємо набрати від 10 до 30 дівчат. Перший рік ми попросили мінімальну кількість. Якщо це буде вдалий рік, будемо обґрунтовувати пропозиції для керівництва і збільшувати кількість», - наголосив Гордійчук.

За його словами, дівчата дуже фахово могли б забезпечувати інформаційно-психологічні операції, кібербезпеку, спецрадіозв'язок та ін.

Відповідаючи на питання щодо особливостей вимог до дівчат-абітурієнтів, Гордійчук підкреслив: «У нас гендерна рівність, тож вимоги як до хлопців, так і до дівчат однакові». Абітурієнтів тут перевірятимуть на силу, спритність, витривалість, психологічну готовність та мотивацію.

Як повідомили потенційним студентам та їх батькам, ліцей проводить прийом юнаків, а відтепер і дівчат, на навчання у 8 та 10 класах на конкурсній основі за результатами вступних випробувань із урахуванням результатів медичного огляду та професійного психологічного відбору. Право на вступ мають усі громадяни України, незалежно від їх місця проживання, яким у рік зарахування виповнюється 13-14 років (7 клас) або 15-16 років (9 клас). Заклад має відокремлений структурний підрозділ у місті Боярка, де навчаються юнаки, зараховані до 8 класу. Тут мешкає 240 ліцеїстів. Навчання ж юнаків, зарахованих до 10 класу, відбувається в Києві.

Що стосується вимог до рівня фізичної підготовки, то в ліцеї перевіряють нормативи з підтягування, бігу на 60 та 1500 метрів (для вступників до 10 класу), 1000 метрів (для 8 класу).

З повним переліком вимог до майбутніх ліцеїстів можна ознайомитись безпосередньо на сайті Київського військового ліцею імені Івана Богуна.