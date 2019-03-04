Київський музей потрапив до ТОП-20 найкращих авіаційних музеїв світу



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Державний музей авіації імені Олега Антонова в Києві Фото: Укрінформ

Державний музей авіації імені Олега Антонова в Києві має одну з найбільших у світі виставок авіаційної техніки

Одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN зіставила ТОП-20 найкращих авіаційних музеїв світу. Державний музей авіації імені Олега Антонова в Києві посів 12 сходинку рейтингу.

«Більш ніж століття минуло з тих пір, як Орвілл і Вілбур Райт успішно взлетіли на першому літаку в Кітті Хок, Північна Кароліна. На щастя, немає необхідності застібати ремінь безпеки, відключати телефони або турбуватися про турбулентність, аби насолоджуватися кращими в світі представниками авіаційного простору», - йдеться на сайті.

На веб-порталі CNN зазначається, що музей під керівництвом Національного авіаційного університету України, має одну з найбільших у світі виставок авіаційної техніки. Більшість експонатів музею — літаки, побудовані за часів Радянського Союзу, зокрема надзвукові бомбардувальники, транспортні літаки і ядерні ракетоносці.

Найкращим музеєм авіації в світі вважають Музей авіації та космонавтики «Крила над Скелястими горами» у Денвері (США).

До трійки лідерів також увійшли Музей авіації у Мадриді (Іспанія) та Музей авіації штату Кароліна у місті Шарлотт (США).

Як повідомлялося, Київ очолив рейтинг найбільш бюджетних європейських міст для туристів, складений туристичною компанією Travelcircus.

Джерело: Вечірній Київ