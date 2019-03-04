Київський музей потрапив до ТОП-20 найкращих авіаційних музеїв світу
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Державний музей авіації імені Олега Антонова в Києві має одну з найбільших у світі виставок авіаційної техніки
Одна з провідних телерадіокомпаній світу CNN зіставила ТОП-20 найкращих авіаційних музеїв світу. Державний музей авіації імені Олега Антонова в Києві посів 12 сходинку рейтингу.
«Більш ніж століття минуло з тих пір, як Орвілл і Вілбур Райт успішно взлетіли на першому літаку в Кітті Хок, Північна Кароліна. На щастя, немає необхідності застібати ремінь безпеки, відключати телефони або турбуватися про турбулентність, аби насолоджуватися кращими в світі представниками авіаційного простору», - йдеться на сайті.
На веб-порталі CNN зазначається, що музей під керівництвом Національного авіаційного університету України, має одну з найбільших у світі виставок авіаційної техніки. Більшість експонатів музею — літаки, побудовані за часів Радянського Союзу, зокрема надзвукові бомбардувальники, транспортні літаки і ядерні ракетоносці.
Найкращим музеєм авіації в світі вважають Музей авіації та космонавтики «Крила над Скелястими горами» у Денвері (США).
До трійки лідерів також увійшли Музей авіації у Мадриді (Іспанія) та Музей авіації штату Кароліна у місті Шарлотт (США).
Як повідомлялося, Київ очолив рейтинг найбільш бюджетних європейських міст для туристів, складений туристичною компанією Travelcircus.
Джерело: Вечірній Київ