Київський прокурор, підозрюваний в отриманні $150 тис хабаря, через суд повернув посаду



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Суд поновив на посаді колишнього заступника прокурора Подільського району Києва Олексія Білого

Олексія Білого підозрювали в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 150 тис дол.

У вівторок, 31 липня, Київський апеляційний адміністративний суд відновив на посаді колишнього замісника прокурора Подільського району міста Київ Олексія Білого.

Окружний адміністративний суд міста Київ відмовився повертати Білого на посаду, після чого він звернувся вже до апеляційного суду, повідомляє видання LB.ua з посиланням на рішення суду. В рішенні стверджується, що прокуратура провела розслідування недостатньо якісно і не змогла довести порушення присяги Олексієм Білим.

Таким чином апеляційний адміністративний суд поновив Олексія Білого на посаді і зобов’язав виплатити йому 468 тис грн. зарплатні за час його відсутності на роботі.

Олексія Білого і його керівника Сергія Нечипоренка було затримано в листопаді 2015 року. Їх підозрювали в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 150 тис дол. За закриття кримінальної справи.