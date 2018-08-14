Київський смог: перелік вулиць, де перевищені рівні забруднення



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Смог киянам терпіти треба ще два дні

Із 4 серпня у Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Про це повідомили в Гідрометцентрі, інформує прес-служба КМДА.

За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 13-14 серпня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 середньодобових ГДК (гранично-допустимих концентрації) у районах площ Бессарабської та Деміївської, вулиці Довженка та проспекту Перемоги.

Рівень забруднення формальдегідом досяг 5–7,7 середньодобових ГДК у районах вулиць Попудренка, Довженка, Каунаської; проспектів Оболонського та Перемоги; бульвару Лесі Українки; площ Бессарабської та Деміївської.

Такі метеорологічні умови, за прогнозом Гідрометцентру, (денна висока температура, слабкий вітер та нічні затримуючі шари повітря) утримаються у місті Києві ще у найближчі дві доби.

Нагадаємо, 31 липня столицю накрив смог.