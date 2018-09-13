Київський вокзал очищують від стихійної торгівлі (фото)



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Фото: Київблагоустрій Стихійна торгівля на Вокзальній площі у Києві

На Вокзальній площі у Києві почали зносити незаконно встановлені намети для торгівлі

Цього тижня на виконання доручення Департаменту міського благоустрою демонтажники КП «Київблагоустрій» почали демонтувати самовільно встановлені на Вокзальній площі намети для торгівлі. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

«На тлі щоденного демонтажного навантаження КП «Київблагоустрій» нарешті дісталось Вокзальної площі. Ми не вперше там ведемо демонтажі. Але кожного разу «повзуча гідра» стихійної торгівлі повертається», - зазначив він.

За його словами, демонтажники взялись за самовільно встановлені на вокзалі намети для сезонної торгівлі «сумнівною вуличною їжею та за лотки-стенди зі шкарпетками, халатами та всілякими «труселями».

Андрєєв повідомив, що було демонтовано дві перші тимчасові споруди, «решта «розкладачок» були складені за 5 хвилин, а продавчині розбіглись наче щури».

Керівник «Київблагоустрою» заявив, що «цей бардак на залізничному вокзалі у спокої ми не залишимо». «У переліку на демонтаж – більш як два десятки незаконних точок. Їхні власники не просто не платять податки місту. Вони псують столичний імідж, створюють антисанітарію та перетворюють центр Києва на суцільний ринок. Тож, будемо методично прибирати весь цей незаконний торговельний «мурашник», - підкреслив Андрєєв.

Як повідомлялося, з 27 по 31 серпня демонтажними бригадами КП «Київблагоустрій» було прибрано 18 незаконних тимчасових споруд.