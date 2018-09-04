За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
-
Розсилка
Демонтаж незаконної споруди
В одному із незаконних гаражів було знайдено зброю
За минулий тиждень, 27 по 31 серпня, демонтажними бригадами КП «Київблагоустрій» було прибрано 18 незаконних тимчасових споруд.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.
Так, комунальниками було демонтовано:
- 3 незаконні гаражі на вул. О. Довженка, 12;
- 1 алко-павільйон на вул. Пшенічній, 3;
- 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Героїв Дніпра, 34-а;
- 1 автомийка + шиномонтаж на вул. Крайній, перетин із Пухівською;
- 1 павільйон на вул. Курнатовського, 32;
- 1 павільйон на вул. Електротехнічній, 2;
- 2 нелегальні клітки для бахчових на Харківському шосе, 144 та 144-а;
- 1 ролет на Лісовому просп., 25;
- 2 кіоски на Електротехнічній, 11;
- 1 павільйон на куті вул. Магнітогорської та пров. Хоткевича;
- 1 огорожа на куті вул. Магнітогорської та пров. Хоткевича;
- 1 нелегальна клітка для бахчових на Харк. шосе, 19;
- 1 кіоск в Гідропарку;
- 1 самовільно облаштована вхідна група житлового будинку на Чоколівському бульварі 27.
Нагадаємо, 29 серпня працівники департаменту КП «Благоустрій» під час демонтажу гаражів на вулиці Олександра Довженка, 12 в одному з них виявили зброю.