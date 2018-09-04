  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)

    • Розсилка
    Демонтаж незаконної споруди - За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    Демонтаж незаконної споруди

    В одному із незаконних гаражів було знайдено зброю

    За минулий тиждень, 27 по 31 серпня, демонтажними бригадами КП «Київблагоустрій» було прибрано 18 незаконних тимчасових споруд.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    Читайте також

    Так, комунальниками було демонтовано:

    • 3 незаконні гаражі на вул. О. Довженка, 12;
    • 1 алко-павільйон на вул. Пшенічній, 3;
    • 1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Героїв Дніпра, 34-а;
    • 1 автомийка + шиномонтаж на вул. Крайній, перетин із Пухівською;
    • 1 павільйон на вул. Курнатовського, 32;
    • 1 павільйон на вул. Електротехнічній, 2;
    • 2 нелегальні клітки для бахчових на Харківському шосе, 144 та 144-а;
    • 1 ролет на Лісовому просп., 25;
    • 2 кіоски на Електротехнічній, 11;
    • 1 павільйон на куті вул. Магнітогорської та пров. Хоткевича;
    • 1 огорожа на куті вул. Магнітогорської та пров. Хоткевича;
    • 1 нелегальна клітка для бахчових на Харк. шосе, 19;
    • 1 кіоск в Гідропарку;
    • 1 самовільно облаштована вхідна група житлового будинку на Чоколівському бульварі 27.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)
    За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)

    Нагадаємо, 29 серпня працівники департаменту КП «Благоустрій» під час демонтажу гаражів на вулиці Олександра Довженка, 12 в одному з них виявили зброю.

    Читайте також
    Київ благоустрій КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ