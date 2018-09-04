За тиждень комунальники знесли 18 незаконних споруд (список)



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Демонтаж незаконної споруди

В одному із незаконних гаражів було знайдено зброю

За минулий тиждень, 27 по 31 серпня, демонтажними бригадами КП «Київблагоустрій» було прибрано 18 незаконних тимчасових споруд.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

Так, комунальниками було демонтовано:

3 незаконні гаражі на вул. О. Довженка, 12;

1 алко-павільйон на вул. Пшенічній, 3;

1 лавка-автопричеп типу «Купава» на вул. Героїв Дніпра, 34-а;

1 автомийка + шиномонтаж на вул. Крайній, перетин із Пухівською;

1 павільйон на вул. Курнатовського, 32;

1 павільйон на вул. Електротехнічній, 2;

2 нелегальні клітки для бахчових на Харківському шосе, 144 та 144-а;

1 ролет на Лісовому просп., 25;

2 кіоски на Електротехнічній, 11;

1 павільйон на куті вул. Магнітогорської та пров. Хоткевича;

1 огорожа на куті вул. Магнітогорської та пров. Хоткевича;

1 нелегальна клітка для бахчових на Харк. шосе, 19;

1 кіоск в Гідропарку;

1 самовільно облаштована вхідна група житлового будинку на Чоколівському бульварі 27.

Нагадаємо, 29 серпня працівники департаменту КП «Благоустрій» під час демонтажу гаражів на вулиці Олександра Довженка, 12 в одному з них виявили зброю.