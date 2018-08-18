«Київводоканал» пожалівся на підприємців, що допускають забруднення стоків



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Норми забруднення перевищені в рази

Підприємства столичного регіону скидають на очисні споруди Бортницької станції аерації (БСА) стічні води, рівень забруднення яких перевищує норми. Про це інформує прес-служба «Київводоканалу».

За даними підприємства, останнім часом спостерігаються систематичні випадки надходження на очисні споруди БСА стоків із значним перевищенням нормативних скидів в каналізаційну мережу.

Більш того, моніторинг стічних вод за січень-липень 2018 року показує перевищення забруднюючих речовин в рази: завислі речовини – 647 г/м3 (норма – 300 г/м3); азот амонійний - 48,7 г/м3 (норма – 20 г/м3); фосфати – 24,22 г/м3 (норма – 8 г/м3); хімічне споживання кисню (ХСК) – 1076 г/м3 (норма – 500 г/м3)

Для доведення очистки до нормативів, БСА витрачає набагато більше електроенергії, часу та людських ресурсів. Перевищення забруднюючих речовин також негативно впливає на екологічну ситуацію в столиці загалом, зазначили у «Київводоканалі».

В разі, якщо абонент не може довести якість стічних вод до нормативів, цю функцію на себе бере «Київводоканал», розповіли на підприємстві.

«Потрібно заключити договір на доочистку стічних вод та сплатити за це відповідні кошти. В окремих випадках «Київводоканал» рекомендує встановити локальні очисні станції на базі компаній, чиї стоки систематично перевищують нормативні вимоги. В Києві є приклади соціально відповідальних компаній, які вже на етапі проектування передбачили будівництво локальних очисних систем. На жаль, таких абонентів в столиці дуже мало», - бідкаються на підприємстві.

Локальні очисні станції є загальноприйнятою практикою у розвинених країнах, додали там.

«Київводоканал» закликає всіх підприємців, які користуються умовами на скид суворо дотримуватися правил приймання стічних вод у міську каналізацію.