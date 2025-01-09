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Україна припинить транзит російського газу та нафти: Угорщина відреагувала погрозами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна припинить транзит російського газу та нафти: Угорщина відреагувала погрозами
Сійярто активно критикував рішення України припинити транзит російського газу
фото з відкритих джерел

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС через припинення транзиту російського газу та нафти

Угорщина може заблокувати вступ України до Європейського Союзу у відповідь на законопроєкт №12380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто нагадав, що рішення про прийняття нових членів до ЄС ухвалюються колективно та одноголосно всіма країнами-членами. Міністр підкреслив, що кожна держава має суверенне право обирати джерела та маршрути постачання енергоносіїв, необхідних для її функціонування, і що зовнішній вплив у цьому питанні є неприпустимим.

«Кожна країна має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії, необхідні їй для роботи. Ніхто ззовні не може впливати на це. Ніхто не має права нав'язувати іншій країні більш дорогі, менш безпечні джерела енергії. Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати членом ЄС, зобов'язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів. Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС», – каже він.

Нагадаємо, парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу – пів мільярда євро на рік.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна поставила Європейський Союз у «скрутне економічне становище», припинивши транзит російського газу.

До слова, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров’ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою.

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Теги: Угорщина нафта росія газ Сійярто Європейський союз

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