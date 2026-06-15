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Росіяни вдарили по кіностудії імені Довженка: знищено найстарішу костюмну колекцію України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни вдарили по кіностудії імені Довженка: знищено найстарішу костюмну колекцію України
Унаслідок влучання виникла пожежа й постраждав костюмний цех кіностудії імені Довженка
фото: Тетяна Бережна/Facebook

У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, інформує «Главком».

За словами Бережної, російська армія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві – одну з найстаріших кіностудій України. Унаслідок влучання виникла пожежа й постраждав костюмний цех.

Знищений костюмний цех кіностудії імені Довденка
Знищений костюмний цех кіностудії імені Довденка
фото: Тетяна Бережна/Facebook

Внаслідок атаки знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію країни. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії. На місці працюють рятувальні та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію країни
Знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію країни
фото: Тетяна Бережна/Facebook

Як зазначила Бережна, Росія цілеспрямовано атакує не лише цивільну інфраструктуру та мирних людей, а й культурні інституції, що зберігають українську ідентичність, пам'ять та історію. Вона назвала знищення культурних осередків спробою завдати удару по самобутності українського народу.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. «Росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь», – повідомив Ткаченко.

Варто зазначити, що російські терористи вже не вперше цілять у легендарну кіностудію, яка є одним із центрів української культурної ідентичності. Раніше кіностудія зазнавала пошкоджень під час атаки на Київ у ніч на 2 червня. Тоді унаслідок вибухової хвилі та падіння уламків на території підприємства зафіксовано значні руйнування будівель та мереж.

Також кіностудія зазнавала руйнувань під час масованого обстрілу столиці у липні 2025 року, коли вибуховою хвилею було пошкоджено виробничі приміщення та будівлю готелю.

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Теги: пожежа росія Київ армія обстріл ЮНЕСКО будинок кіностудія росіяни

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