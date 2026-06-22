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Наслідки атаки РФ: у саду кіностудії Довженка з’явився унікальний «експонат» війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Наслідки атаки РФ: у саду кіностудії Довженка з’явився унікальний «експонат» війни
Новий «експонат» в яблуневому саду кіностудії імені Довденка
фото: Тетяна Литвин/Facebook

Деформована конструкція стала матеріальним свідченням війни та російських ударів по Києву

В яблуневому саду Національної кіностудії імені Олександра Довженка у Києві зафіксували незвичний наслідок нещодавньої російської атаки: вибухова хвиля вирвала із землі масивний залізний паркан і буквально обмотала його навколо дерева. Цю деформовану конструкцію вирішили зберегти – вона стане новим об’єктом для екскурсій як наочне свідчення російської агресії. Про це повідомила київська гідеса та екскурсоводка музею кінематографічної спадщини Тетяна Литвиненко, інформує «Главком».

За словами Литвиненко, конструкція обмоталася навколо стовбура після влучання балістичної ракети неподалік від кіностудії.

«У саду Довженка на київській кіностудії з’явився новий експонат для туристів. Ми це точно не замовляли, але нам його «подарували» нелюди з болота», – написала вона.

Частина залізного паркану, яка обмотала дерево у яблуневому саду Національної кіностудії імені Олександра Довженка
Частина залізного паркану, яка обмотала дерево у яблуневому саду Національної кіностудії імені Олександра Довженка
фото: Тетяна Литвин/Facebook

Таким чином деформована конструкція стала не лише наслідком руйнування, а й матеріальним свідченням війни та російських ударів по Києву.

«Перед вами частина залізного паркану, яка обмотала дерево. Тобто ударною хвилею паркан вирвало і відкинуло на дерево після влучання поряд балістичної ракети», – пояснила Литвиненко.

Пошкоджений фрагмент огорожі вирішили не демонтувати, а залишити на місці як матеріальне свідчення ударів по столиці. Надалі його показуватимуть відвідувачам під час регулярних туристичних маршрутів територією кіностудії.

«Тепер цей «експонат» в яблуневому саду Довженка буде демонструватись під час екскурсій. Прорвемось!», – додала блогерка.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії. 

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Теги: Київ обстріл кіностудія

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