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    В Одесі розмалювали філію столичного тату-салону, в якому хотіли зробити наколку свині (фото)

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    Співробітники київського тату-салону&nbsp;Tattoo-lamarch Studio днями привели до свого закладу живу свиню, щоб зробити їй велетенське татуювання - В Одесі розмалювали філію столичного тату-салону, в якому хотіли зробити наколку свині (фото)
    Співробітники київського тату-салону Tattoo-lamarch Studio днями привели до свого закладу живу свиню, щоб зробити їй велетенське татуювання
    фото Дем'ян Ганул/Facebook

    активісти вимагають закрити салон

    В Одесі активісти розмалювали червоною фарбою фасад тату-салону Tattoo Lamarch Studio через те, що їхні київських колеги хотіли зробити наколки свині. Про це повідомив відомий активіст Дем'ян Ганул у Facebook.

    «Недоумки з тату-салону Tattoo Lamarch Studio вирішили хайпанути, заявивши про те, що планують зробити татуювання свині. Так, ви все правильно зрозуміли. Спочатку вищезгадана студія заявила про свої плани, вчора ж виклали фото/відео, де тварина перебуває у них у студії зі зв'язаними кінцівками», – написав Ганул.

    Він акцентує на тому, що молоді люди, що працюють в салоні, вважають «крутим і дотепним» знущання над тваринами. Сьогодні активісти відвідали одеську філію тату-салону і розписали фасад червоною фарбою, яка символізує страждання тварин.

    «Ми проти того, щоб такий аморальний бізнес працював в Україні. Переконливо прошу закрити відділення в Одесі, бо пожежі взимку – звичайне явище. Чи, може, зробимо турне Україною?», – написав Ганул і опублікував відповідні фото.

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    В Одесі розмалювали філію столичного тату-салону, в якому хотіли зробити наколку свині (фото)
    В Одесі розмалювали філію столичного тату-салону, в якому хотіли зробити наколку свині (фото)
    В Одесі розмалювали філію столичного тату-салону, в якому хотіли зробити наколку свині (фото)

    Як раніше повідомлялося, співробітники столичного тату-салону Tattoo-lamarch Studio днями привели до свого закладу живу свиню, щоб зробити їй велетенське татуювання. Тату-майстри вирішили похизуватися своєю ідеєю на сторінці салону в Instagram, виклавши відповідні світлини.

    Нагадаємо, набули чинності нові правила поводження з тваринами: ніяких живих призів та пересувних зоопарків.

    До слова, собака загинув після відвідин салону краси у Києві.

    Теги: Одеса активісти свині Facebook
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    В Одесі розмалювали філію столичного тату-салону, в якому хотіли зробити наколку свині (фото)