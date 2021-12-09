В Одесі розмалювали філію столичного тату-салону, в якому хотіли зробити наколку свині (фото)

Співробітники київського тату-салону Tattoo-lamarch Studio днями привели до свого закладу живу свиню, щоб зробити їй велетенське татуювання

активісти вимагають закрити салон

В Одесі активісти розмалювали червоною фарбою фасад тату-салону Tattoo Lamarch Studio через те, що їхні київських колеги хотіли зробити наколки свині. Про це повідомив відомий активіст Дем'ян Ганул у Facebook.

«Недоумки з тату-салону Tattoo Lamarch Studio вирішили хайпанути, заявивши про те, що планують зробити татуювання свині. Так, ви все правильно зрозуміли. Спочатку вищезгадана студія заявила про свої плани, вчора ж виклали фото/відео, де тварина перебуває у них у студії зі зв'язаними кінцівками», – написав Ганул.

Він акцентує на тому, що молоді люди, що працюють в салоні, вважають «крутим і дотепним» знущання над тваринами. Сьогодні активісти відвідали одеську філію тату-салону і розписали фасад червоною фарбою, яка символізує страждання тварин.

«Ми проти того, щоб такий аморальний бізнес працював в Україні. Переконливо прошу закрити відділення в Одесі, бо пожежі взимку – звичайне явище. Чи, може, зробимо турне Україною?», – написав Ганул і опублікував відповідні фото.

Як раніше повідомлялося, співробітники столичного тату-салону Tattoo-lamarch Studio днями привели до свого закладу живу свиню, щоб зробити їй велетенське татуювання. Тату-майстри вирішили похизуватися своєю ідеєю на сторінці салону в Instagram, виклавши відповідні світлини.

Нагадаємо, набули чинності нові правила поводження з тваринами: ніяких живих призів та пересувних зоопарків.

До слова, собака загинув після відвідин салону краси у Києві.