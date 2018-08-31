Киян кличуть на сезонні ярмарки у восьми районах столиці (адреси)



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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

Сьогодні, 31 серпня, у столиці відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, у п’ятницю ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;

Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;

Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;

Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; пров.Виноградний, 4-6;

Подільському районі – пров.Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової); вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул.Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;

Шевченківському районі – перетин вулиць О.Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Багговутівська, 1; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Деревлянська, 16-20; вул. Ризька, 1.

Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.