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    Киян кличуть на сезонні ярмарки у восьми районах столиці (адреси)

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    Киян кличуть на сезонні ярмарки у восьми районах столиці (адреси)

    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

    Сьогодні, 31 серпня, у столиці відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, у п’ятницю ярмарки відбудуться у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; пров.Виноградний, 4-6;
    • Подільському районі – пров.Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової); вул. Світлицького, 33;
    • Святошинському районі – вул.Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
    • Шевченківському районі – перетин вулиць О.Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Багговутівська, 1; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Деревлянська, 16-20; вул. Ризька, 1.

    Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

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