Киян навчають оплачувати комунальні послуги, не виходячи з дому



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Киянам надано безкоштовну можливість навчитися швидко і зручно працювати за допомогою комунальних сайтів

Безкоштовними курсами найбільше цікавляться люди похилого віку

Понад 500 киян вже відвідали безкоштовні курси комунального концерну «Центр комунального сервісу», де навчають передавати показання лічильників та оплачувати комунальні послуги за допомогою електронних сервісів. Про це повідомляється на сторінці концерну у Facebook.

Найбільше курсами цікавляться люди старшого віку, яким необхідна допомога в освоєнні електронних сервісів.

«Наші курси, насамперед, покликані спростити процеси для споживачів. Наприклад, щомісяця людина має передавати показання лічильників, оплачувати спожиті послуги. Усе це можна зробити за кілька хвилин, не виходячи з дому, не витрачаючи час на дорогу та черги. Сьогодні ми даємо зручну, а головне – безкоштовну можливість навчитися швидко і зручно працювати за допомогою комунальних сайтів. Найбільший інтерес до курсів проявили люди старшого віку і вже наразі більше 500 осіб приходять на навчання», – розповів генеральний директор «Центру комунального сервісу» Андрій Щербина.