Киян попередили про сильний вітер і порадили, що робити
- Сьогодні, 18:13
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Столична влада радить усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні
До кінця доби 23 грудня, протягом доби 24 грудня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує прес-служба КМДА.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.