Киян попередили про сильний вітер і порадили, що робити

Столична влада радить усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні

До кінця доби 23 грудня, протягом доби 24 грудня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує прес-служба КМДА. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища нагадує основні правила поводження в разі посилення вітру: усі