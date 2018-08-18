Киян попередили: у столиці очікуються град та шквали



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Фото: Главком / Станіслав Груздєв Гроза в Києві

Сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків

Вдень 18 серпня у столиці очікуються короткочасні дощі, грози, при грозах подекуди град та шквали 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, інформує КМДА.

Окрім того, за прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень 26-28° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадало основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, на заході України 18 серпня мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вдень град, вітер північно-східний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +22...+29 градусів, у Закарпатті +26...+31 градус.

У Львові в п’ятницю, 17 серпня, злива, яка тривала всього кілька хвилин, затопила вулиці міста.