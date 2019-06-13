Киян попереджають: на місто насувається гроза
У столиці до кінця доби очікується погіршення погодних умов
Сьогодні, 13 червня, у Києві до кінці доби передбачається гроза. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Фахівці з питань цивільного захисту нагадують основні правила поводження під час грози.
На природі слід:
- спуститися у низину;
- відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- ховатися під скелями;
- іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
- купатися.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні опадів не очікується, температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.