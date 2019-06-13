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    Киян попереджають: на місто насувається гроза

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    Киян попереджають: на місто насувається гроза

    У столиці до кінця доби очікується погіршення погодних умов

    Сьогодні, 13 червня, у Києві до кінці доби передбачається гроза. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    Фахівці з питань цивільного захисту нагадують основні правила поводження під час грози.

    На природі слід:

    • спуститися у низину;
    • відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
    • відійти подалі від водойм;
    • на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами;
    • сидіти на галявинах;
    • ховатися під скелями;
    • іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
    • купатися.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні опадів не очікується, температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.

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