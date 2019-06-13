Киян попереджають: на місто насувається гроза



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У столиці до кінця доби очікується погіршення погодних умов

Сьогодні, 13 червня, у Києві до кінці доби передбачається гроза. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Фахівці з питань цивільного захисту нагадують основні правила поводження під час грози.

На природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні опадів не очікується, температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.