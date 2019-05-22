Киян попереджають про грозу, що насувається на місто



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Фахівці дали поради, як поводитися під час грози

Сьогодні, 22 травня, у другій половині дня очікується гроза (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози:

на природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Раніше повідомлялося, що сьогодні на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози.