Киян попереджають про грозу, що насувається на місто
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Фахівці дали поради, як поводитися під час грози
Сьогодні, 22 травня, у другій половині дня очікується гроза (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози:
на природі слід:
- спуститися у низину;
- відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.
під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- ховатися під скелями;
- іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
- купатися.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Раніше повідомлялося, що сьогодні на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, місцями грози.