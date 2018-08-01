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    Киян закликають обстежитись на пересувному флюорографі (графік)

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    Киян закликають обстежитись на пересувному флюорографі (графік)

    У Києві від початку року на пересувному флюорографі пройшли обстеження 7759 осіб

    Із 2 до 31 серпня кияни мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Слід пам’ятати, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. За словами медиків, саме своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження, розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження, у разі виявлення патології та у разі необхідності, лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці», – наголосив перший заступник голови КМДА Поворозник.

    За його словами, від початку року на пересувному флюорографі пройшли обстеження 7759 осіб, серед них у 173 осіб виявлено патології, у тому числі – 7 випадків захворювання на туберкульоз.

    «Цифри говорять самі за себе! Тож не будьте байдужими до свого здоров’я та здоров’я близьких, вчасно проходьте обстеження!», – закликав Поворозник.

    Зауважимо, пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00).

    Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин. Після обстеження всі охочі зможуть отримати довідку із результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Графік роботи пересувного флюорографа на серпень 2018 року

     

    Дата проведення

    Район

    Місце проведення

    Адреса

    02.08.2018

    Дарницький

    Амбулаторія КНП ЦПМСД

    вул. Срібнокільська, 14-Б

    03.08.2018

    Солом’янський

    Амбулаторії №№ 1,2

    КНП ЦПМСД № 1

    просп. Комарова, 3

    06.08.2018

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    08.08.2018

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД "Русанівка"

    вул. Ентузіастів, 13-А

    09.08.2018

    Святошинський

    Святошинський психоневрологічний інтернат

    вул. Крамського, 16

    10.08.2018

    Святошинський

    Святошинський психоневрологічний інтернат

    вул. Крамського, 16

    13.08.2018

    Святошинський

    Святошинський психоневрологічний інтернат

    вул. Крамського, 16

    14.08.2018

    Святошинський

    Святошинський психоневрологічний інтернат

    вул. Крамського, 16

    15.08.2018

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4

    вул. Рогозівська, 6

    16.08.2018

    Деснянський

    Київський пансіонат ветеранів праці

    вул. Жукова, 2

    17.08.2018

    Деснянський

    Київський пансіонат ветеранів праці

    вул. Жукова, 2

    20.08.2018

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    22.08.2018

    Подільський

    Управління праці та соціального захисту

    вул. Ярославська, 31-Б

    23.08.2018

    Деснянський

    ЧП «ДАСк-Центр» (співробітники)

    вул. Магнитогорська, 1

    27.08.2018

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    28.08.2018

    Солом’янський

    Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2

    просп. Лобановського, 2

    30.08.2018

    Подільський

    Амбулаторія № 2 КНП ЦПМСД № 2

    вул. Бестужева, 32

    31.08.2018

    Голосіївський

    Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 1

    вул. Заболотного, 48
    здоров'я Київ медицина КМДА
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