Киян закликають обстежитись на пересувному флюорографі (графік)
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Розсилка
У Києві від початку року на пересувному флюорографі пройшли обстеження 7759 осіб
Із 2 до 31 серпня кияни мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Слід пам’ятати, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. За словами медиків, саме своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження, розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження, у разі виявлення патології та у разі необхідності, лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці», – наголосив перший заступник голови КМДА Поворозник.
За його словами, від початку року на пересувному флюорографі пройшли обстеження 7759 осіб, серед них у 173 осіб виявлено патології, у тому числі – 7 випадків захворювання на туберкульоз.
«Цифри говорять самі за себе! Тож не будьте байдужими до свого здоров’я та здоров’я близьких, вчасно проходьте обстеження!», – закликав Поворозник.
Зауважимо, пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00).
Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин. Після обстеження всі охочі зможуть отримати довідку із результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Графік роботи пересувного флюорографа на серпень 2018 року
|
Дата проведення
|
Район
|
Місце проведення
|
Адреса
|
02.08.2018
|
Дарницький
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД
|
вул. Срібнокільська, 14-Б
|
03.08.2018
|
Солом’янський
|
Амбулаторії №№ 1,2
КНП ЦПМСД № 1
|
просп. Комарова, 3
|
06.08.2018
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
08.08.2018
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД "Русанівка"
|
вул. Ентузіастів, 13-А
|
09.08.2018
|
Святошинський
|
Святошинський психоневрологічний інтернат
|
вул. Крамського, 16
|
10.08.2018
|
Святошинський
|
Святошинський психоневрологічний інтернат
|
вул. Крамського, 16
|
13.08.2018
|
Святошинський
|
Святошинський психоневрологічний інтернат
|
вул. Крамського, 16
|
14.08.2018
|
Святошинський
|
Святошинський психоневрологічний інтернат
|
вул. Крамського, 16
|
15.08.2018
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 4
|
вул. Рогозівська, 6
|
16.08.2018
|
Деснянський
|
Київський пансіонат ветеранів праці
|
вул. Жукова, 2
|
17.08.2018
|
Деснянський
|
Київський пансіонат ветеранів праці
|
вул. Жукова, 2
|
20.08.2018
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
22.08.2018
|
Подільський
|
Управління праці та соціального захисту
|
вул. Ярославська, 31-Б
|
23.08.2018
|
Деснянський
|
ЧП «ДАСк-Центр» (співробітники)
|
вул. Магнитогорська, 1
|
27.08.2018
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
28.08.2018
|
Солом’янський
|
Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2
|
просп. Лобановського, 2
|
30.08.2018
|
Подільський
|
Амбулаторія № 2 КНП ЦПМСД № 2
|
вул. Бестужева, 32
|
31.08.2018
|
Голосіївський
|
Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 1
|
вул. Заболотного, 48