Киян закликають обстежитись на пересувному флюорографі (графік)



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У Києві від початку року на пересувному флюорографі пройшли обстеження 7759 осіб

Із 2 до 31 серпня кияни мають можливість безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Слід пам’ятати, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. За словами медиків, саме своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження, розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження, у разі виявлення патології та у разі необхідності, лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці», – наголосив перший заступник голови КМДА Поворозник.

За його словами, від початку року на пересувному флюорографі пройшли обстеження 7759 осіб, серед них у 173 осіб виявлено патології, у тому числі – 7 випадків захворювання на туберкульоз.

«Цифри говорять самі за себе! Тож не будьте байдужими до свого здоров’я та здоров’я близьких, вчасно проходьте обстеження!», – закликав Поворозник.

Зауважимо, пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00).

Загальний час обстеження та консультації займає максимум 15 хвилин. Після обстеження всі охочі зможуть отримати довідку із результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

Графік роботи пересувного флюорографа на серпень 2018 року