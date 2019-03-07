Киян запрошують на подорож навколо міста на святковому поїзді



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Подорож навколо Києва триватиме близько двох з половиною годин

З нагоди Міжнародного жіночого дня в Києві курсуватиме святковий поїзд на паровозній тязі, яким матимуть змогу скористатися всі охочі кияни та гості столиці. Він вирушить зі станції Київ-Пасажирський 8 березня о 12:50, а завершить подорож прибуттям на головний вокзал столиці о 15:15.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Святковий поїзд №897Л на паровозній тязі 8 березня курсуватиме в складі паровоза Л-4600, чотирьох пасажирських вагонів та вагона-ресторану.

Подорож навколо Києва триватиме близько двох з половиною годин. По закінченню подорожі пасажири зможуть безкоштовно відвідати виставку історичного рухомого складу, розташовану біля 14-ої колії станції Київ-Пасажирський. Цього року до відкриття залізничного руху до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» було оновлено експозицію виставки, реставровано експонати та встановлено нові зразки унікальної історичної техніки.

Традиційно рух поїзда забезпечуватиме паровозна бригада з локомотивного депо Сновськ. Паровоз Л-4600 було побудовано Луганським заводом у 1952 році. На Південно-Західну залізницю паровоз надійшов до депо Фастів ІІ у 1959 році, а 1966 року локомотив отримав своє теперішнє місце приписки – депо Сновськ.

Квитки можна придбати в залізничних касах або онлайн. Для цього потрібно зазначити маршрут Київ – Караваєві Дачі.