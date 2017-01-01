Киянам нагадали, де можна комфортно сплатити житлово-комунальні послуги

У столиці працює 65 сервісних центрів

У столиці працює 65 точок прийому споживачів «Центру комунального сервісу», де кияни можуть сплатити за всі комунальні послуги: електроенергію, централізоване водопостачання, утримання будинків, газопостачання та опалення. Про це інформують у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», повідомляє



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У столиці працює 65 сервісних центрів

У столиці працює 65 точок прийому споживачів «Центру комунального сервісу», де кияни можуть сплатити за всі комунальні послуги: електроенергію, централізоване водопостачання, утримання будинків, газопостачання та опалення. Про це інформують у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», повідомляє «Главком».

Для сплати за послуги треба мати з собою тільки банківську картку. Для власників картки киянина від «Ощадбанку» комісія відсутня.

Нагадаємо, що 65 сервісних центрів знаходяться в десяти районах Києва. Адреса найближчого відділення, де можна вирішити всі питання щодо житлово-комунальних послуг, вказана на сайті«Центру комунального сервісу».

Центри ведуть прийом споживачів за концепцію єдиного підходу до оформлення офісного простору, оснащені електронною чергою, комфортними умовами очікування, дитячим куточком та вільним Wі-Fі.