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    Киянам нагадали, де можна комфортно сплатити житлово-комунальні послуги

    У столиці працює 65 сервісних центрів
    У столиці працює 65 точок прийому споживачів «Центру комунального сервісу», де кияни можуть сплатити за всі комунальні послуги: електроенергію, централізоване водопостачання, утримання будинків, газопостачання та опалення. Про це інформують у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», повідомляє
    • Сьогодні, 15:28
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    У столиці працює 65 сервісних центрів

    У столиці працює 65 точок прийому споживачів «Центру комунального сервісу», де кияни можуть сплатити за всі комунальні послуги: електроенергію, централізоване водопостачання, утримання будинків, газопостачання та опалення. Про це інформують у комунальному концерні «Центр комунального сервісу», повідомляє «Главком».

    Для сплати за послуги треба мати з собою тільки банківську картку. Для власників картки киянина від «Ощадбанку» комісія відсутня.

    Нагадаємо, що 65 сервісних центрів знаходяться в десяти районах Києва. Адреса найближчого відділення, де можна вирішити всі питання щодо житлово-комунальних послуг, вказана на сайті«Центру комунального сервісу».

    Центри ведуть прийом споживачів за концепцію єдиного підходу до оформлення офісного простору, оснащені електронною чергою, комфортними умовами очікування, дитячим куточком та вільним Wі-Fі.

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