Киянам пропонують на ярмарках дешеві і свіжі продукти (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У четвер ярмарки відбудуться у семи районах Києва

У четвер, 28 лютого, у більшості районів Києва будуть проведені сезонні ярмарки для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Печерському районі – вул. Московська, 2;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А, вул. Багговутівська, 1, просп. Перемоги, 50.

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

З потеплінням у столиці відновилися сезонні ярмарки.