Киянам пропонують обстежитися на пересувних флюорографах (графік)
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Розсилка
Обстеження дає можливість раннього виявлення туберкульозу
До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом кияни зможуть безкоштовно обстежитися на пересувних флюорографах. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.
Обстеження дає можливість раннього виявлення захворювань легень, включаючи туберкульоз, а також інших патологій грудної клітини.
Крім того, за наявності таких симптомів як кашель, що триває понад два тижні, підвищення температури, втрата апетиту, зниження маси тіла, посилене потовиділення, фахівці рекомендують звернутися до свого сімейного лікаря (терапевта, педіатра) та здати мокротиння на аналіз методом мікроскопії, щоб виключити діагноз туберкульоз.
Департамент охорони здоров’я закликав киян та гостей столиці обрати зручну для себе локацію та пройти обстеження.
У Департаменті також нагадали, що виявлення хвороби на ранніх стадіях допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання.
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Район
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Дата проведення
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Місце проведення
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Дніпровський район
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22.03.2019
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Амбулаторія № 3 КНП ЦПМСД № 3, вул. Бойченка, 4-А
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Оболонський район
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23.03.2019
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Амбулаторія № 6 КНП ЦПМСД № 2, Селище ДВС, вул. Дніпроводська, 13/1
|
Деснянський район
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24.03.2019
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Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 3, вул. Волкова, 16
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Дарницький район
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27.03.2019
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КМТЛ № 1 із ДВ, вул. Харківське шосе, 121/3
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Солом’янський район
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28.03.2019
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Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 2, вул. В. Гавела, 7-В
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Подільський район
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29.03.2019
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КМПТД № 1, вул. Автозаводська, 68
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Голосіївський район
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30.03.2019
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Амбулаторія № 11 КНП ЦПМСД,
вул. Пирогівський шлях, 148
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Дарницький район
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31.03.2019
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Амбулаторія ЦПМСД № 2,
вул. Дяченка, 12