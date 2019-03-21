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    Киянам пропонують обстежитися на пересувних флюорографах (графік)

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    Киянам пропонують обстежитися на пересувних флюорографах (графік)

    Обстеження дає можливість раннього виявлення туберкульозу

    До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом кияни зможуть безкоштовно обстежитися на пересувних флюорографах. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

    Обстеження дає можливість раннього виявлення захворювань легень, включаючи туберкульоз, а також інших патологій грудної клітини. 

    Крім того, за наявності таких симптомів як кашель, що триває понад два тижні, підвищення температури, втрата апетиту, зниження маси тіла, посилене потовиділення, фахівці рекомендують звернутися до свого сімейного лікаря (терапевта, педіатра) та здати мокротиння на аналіз методом мікроскопії, щоб виключити діагноз туберкульоз.

    Департамент охорони здоров’я закликав киян та гостей столиці обрати зручну для себе локацію та пройти обстеження.

    У Департаменті також нагадали, що виявлення хвороби на ранніх стадіях допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання.

    Район

    Дата проведення

    Місце проведення

    Дніпровський район

    22.03.2019

    Амбулаторія № 3 КНП ЦПМСД № 3, вул. Бойченка, 4-А

     

    Оболонський район

    23.03.2019

    Амбулаторія № 6 КНП ЦПМСД № 2, Селище ДВС, вул. Дніпроводська, 13/1

     

    Деснянський район

    24.03.2019

    Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 3, вул. Волкова, 16

     

    Дарницький район

    27.03.2019

    КМТЛ № 1 із ДВ, вул. Харківське шосе, 121/3

     

    Солом’янський район

    28.03.2019

    Амбулаторія № 5 КНП ЦПМСД № 2, вул. В. Гавела, 7-В

     

    Подільський район

    29.03.2019

    КМПТД № 1, вул. Автозаводська, 68

     

    Голосіївський район

    30.03.2019

    Амбулаторія № 11 КНП ЦПМСД,

    вул. Пирогівський шлях, 148

     

    Дарницький район

    31.03.2019

    Амбулаторія ЦПМСД № 2,

    вул. Дяченка, 12

     

     

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