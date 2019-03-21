Киянам пропонують обстежитися на пересувних флюорографах (графік)



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Обстеження дає можливість раннього виявлення туберкульозу

До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом кияни зможуть безкоштовно обстежитися на пересувних флюорографах. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Обстеження дає можливість раннього виявлення захворювань легень, включаючи туберкульоз, а також інших патологій грудної клітини.

Крім того, за наявності таких симптомів як кашель, що триває понад два тижні, підвищення температури, втрата апетиту, зниження маси тіла, посилене потовиділення, фахівці рекомендують звернутися до свого сімейного лікаря (терапевта, педіатра) та здати мокротиння на аналіз методом мікроскопії, щоб виключити діагноз туберкульоз.

Департамент охорони здоров’я закликав киян та гостей столиці обрати зручну для себе локацію та пройти обстеження.

У Департаменті також нагадали, що виявлення хвороби на ранніх стадіях допомагає вчасно призначити лікування, що є запорукою успішного одужання.