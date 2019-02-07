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    Киянам пропонують завтра проїхатися велосипедом на роботу

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    Киянам пропонують завтра проїхатися велосипедом на роботу

    Зимовий день «Велосипедом на роботу» проходить 8 лютого в усьому світі

    У п’ятницю, 8 лютого, Київ приєднається до зимового дня «Велосипедом на роботу», який відзначають в усьому світі. Про це повідомили у громадській організації «Асоціація велосипедистів Києва», що є організатором події.

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    Зимовий день «Велосипедом на роботу» проходить 8 лютого в усьому світі. Як зазначають організатори заходу, клімат не є перешкодою для їзди на велосипеді у Києві протягом усього року, і це доводить приклад скандинавських країн Швеції чи Данії, а користуватись велосипедом як транспортом для щоденних поїздок на роботу, навчання чи у справах корисно для здоров’я, гаманця та екології.

    Приєднатися до флешмобу можуть усі охочі. Велосипедистам пропонують внести інформацію про поїздку на сайт: http://winterbiketoworkday.org, де на інтерактивній карті буде видно, у якому місті світу найбільш поширена їзда велосипедом узимку.

    Програма зимового флешмобу «Велосипедом на роботу»:

    • 8:00-8:30 – старт учасників флешмобу з різних районів Києва;
    • 9:00-9:30 – зустріч усіх на Майдані Незалежності, ранкова кава, спілкування, музика;
    • 09:25-9:30 – традиційне спільне фото;
    • 9:30-10:00 – спілкування за кавою та від’їзд на роботу.

    Як повідомлялося, біля станцій київського метро планують встановити парковки для велосипедів. 

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