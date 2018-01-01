Кияни масово переходять на громадський транспорт

Усіма видами транспорту у січні-листопаді 2017 року було перевезено понад 1 млрд киян та гостей столиці

У січні-листопаді 2017 року трамвайним транспортом було перевезено 108,5 млн пасажирів, що на 3,7% більше, ніж у відповідний період 2016 року. Про це повідомляє Держстатистики. Також повідомляється, що у Києві за 11 місяців цього року спостерігалося збільшення кількості пасажирів, що були перевезені метрополітенівським транспортом - на 2,9%,



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Усіма видами транспорту у січні-листопаді 2017 року було перевезено понад 1 млрд киян та гостей столиці

У січні-листопаді 2017 року трамвайним транспортом було перевезено 108,5 млн пасажирів, що на 3,7% більше, ніж у відповідний період 2016 року. Про це повідомляє Держстатистики.

Також повідомляється, що у Києві за 11 місяців цього року спостерігалося збільшення кількості пасажирів, що були перевезені метрополітенівським транспортом - на 2,9%, тролейбусним - на 3%.

Зазначається що, у січні-листопаді цього року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, пасажирські перевезення зросли на 2,6%.

Усіма видами транспорту було перевезено понад 1 млрд киян та гостей столиці.