  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Кияни масово переходять на громадський транспорт

    Усіма видами транспорту у січні-листопаді 2017 року було перевезено понад 1 млрд киян та гостей столиці
    У січні-листопаді 2017 року трамвайним транспортом було перевезено 108,5 млн пасажирів, що на 3,7% більше, ніж у відповідний період 2016 року. Про це повідомляє Держстатистики. Також повідомляється, що у Києві за 11 місяців цього року спостерігалося збільшення кількості пасажирів, що були перевезені метрополітенівським транспортом - на 2,9%,
    • Сьогодні, 21:00
    • Розсилка

    Усіма видами транспорту у січні-листопаді 2017 року було перевезено понад 1 млрд киян та гостей столиці

    У січні-листопаді 2017 року трамвайним транспортом було перевезено 108,5 млн пасажирів, що на 3,7% більше, ніж у відповідний період 2016 року. Про це повідомляє Держстатистики.

    Також повідомляється, що у Києві за 11 місяців цього року спостерігалося збільшення кількості пасажирів, що були перевезені метрополітенівським транспортом - на 2,9%, тролейбусним - на 3%.

    Зазначається що, у січні-листопаді цього року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, пасажирські перевезення зросли на 2,6%.

    Усіма видами транспорту було перевезено понад 1 млрд киян та гостей столиці.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ