На Позняках зі стоянки зробили тротуар (фото)

Автостоянка захопила частину тротуару і пішоходам доводилося йти ледь не дорогою

На вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) з’явилася нова пішохідна зона.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», автостоянка захопила частину тротуару і пішоходам доводилося йти ледь не проїжджою частиною. Тепер огорожу стоянки перемістили на декілька метрів, звільнивши тротуар.

Проте, деякі водії паркують свої автомобілі на тротуарі біля огорожі стоянки.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

Кияни скаржаться, що запаркувати авто біля будинку тепер коштує грошей.

Як раніше повідомлялося, попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.

До слова, у Печерському районі столиці місцеві мешканці помстилися водієві автівки за неправильну паркування. Машину обклали мішками зі сміттям.



