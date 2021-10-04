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    На Позняках зі стоянки зробили тротуар (фото)

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    Огорожу стоянки перемістили на декілька метрів, звільнивши тротуар - На Позняках зі стоянки зробили тротуар (фото)
    Огорожу стоянки перемістили на декілька метрів, звільнивши тротуар
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Автостоянка захопила частину тротуару і пішоходам доводилося йти ледь не дорогою

    На вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва (масив Позняки) з’явилася нова пішохідна зона.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», автостоянка захопила частину тротуару і пішоходам доводилося йти ледь не проїжджою частиною. Тепер огорожу стоянки перемістили на декілька метрів, звільнивши тротуар.

    Проте, деякі водії паркують свої автомобілі на тротуарі біля огорожі стоянки.

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    На Позняках зі стоянки зробили тротуар (фото)
    На Позняках зі стоянки зробили тротуар (фото)
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

    На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

    Кияни скаржаться, що запаркувати авто біля будинку тепер коштує грошей.

    Як раніше повідомлялося, попри намагання столичної влади витіснити з вулиць міста нелегальних паркувальників, вони продовжують працювати.

    До слова, у Печерському районі столиці місцеві мешканці помстилися водієві автівки за неправильну паркування. Машину обклали мішками зі сміттям.


    Теги: Київ дороги автомобіль парковка
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    На Позняках зі стоянки зробили тротуар (фото)