Дробович розповів про проблеми з декомунізацією пам’ятника Ватутіну у Києві



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Монумент Ватутіну можна забрати з Маріїнського парку у Києві лише за допомогою перенесення могили під пам'ятником на військове кладовище

Пам’ятник Ватутіну у Києві не потрапив до переліку, що підлягають декомунізації, - голова Інституту національної пам’яті

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в інтерв’ю «Главкому» розповів, що декомунізувати пам’ятник генералу Миколі Ватутіну над його могилою у Києві можна лише за допомогою перепоховання.

Посадовець зазначив, що власне сам монумент не потрапив до переліку, що підпадають під декомунізацію. Щоб прибрати його з Маріїнського парку треба домовитися з родичами Ватутіна і перенести могилу на цвинтар. «Якщо ідеться про поховання і їх часто пошкоджують, чи вони самі по собі старі, а в місцевої влади немає грошей на те, щоб їх реставрувати, бо вони радянські, то можна вести переговори з нащадками щодо перепоховань на цивільних або військових цвинтарях», - пояснює Дробович.

Посадовець підкреслює, що «перенесення пам’ятника – це цивілізований шлях тому, що навіть ті люди, які брали участь у Січневому перевороті у Києві заслуговують на гідне вшанування, перепоховання. І якщо Інститут може зі свого боку допомогти, то готовий сприяти, наприклад, організаційно. Це було б просто по-людськи», - зауважив директор Українського інституту національної пам’яті.

4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті.

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