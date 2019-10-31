Кияни просять не встановлювати цільну ялинку на Софійській площі



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Організатори новорічних свят схиляються до складальної ялинки, щоб не рубати дерево

Кияни виступають проти цільної новорічної ялинки через небажання спилювати дерево. Про це розповів президент компанії Folk Ukraine, що організовує новорічні свята у Києві, Ігор Добруцький.

«Ми більше схиляємося до ялинки з гілок, ніж до цільної, через те, що городяни останнім часом просять або штучну ялинку, або з гілок, але ні в якому разі не цільну. Ми робили опитування, більшість городян схиляються до складальної ялинки, щоб не відбирати життя у дерева, в той час, коли екологія і так порушена. Тому, ми також більше схиляємося до цього», - розповів він.

Добруцький також зазначив, що деякі люди самі пропонують ялинки, які не в змозі утримувати, пише «Сьогодні».

«Є варіанти, коли люди самі звертаються і говорять, що вони мають у приватній власності ялинку, і вони хочуть її подарувати. Ми не зрізаємо, ми не замовляємо - у людей вона є, і вони хочуть подарувати, так як на своїй території вони більше не можуть її утримувати, вона небезпечна для житла і життя, якщо дуже велика», - розповів він.

Як відомо, що цього року новорічна ялинка і фотозони на Софійській площі будуть в стилі «Чотирьох королівств».

Нагадаємо, головна ялинка країни на Софійській площі чекатиме на киян та гостей міста у період з 19 грудня 2019 року по 13 січня 2020-го, а на Контрактовій площі з 14 грудня 2019-го по 19 січня 2020-го.

Цьогоріч тематикою свята на Софійській площі стане казка про Лускунчика в поєднанні з українськими традиціями. А у святковому містечку знову курсуватиме чарівний полярний експреc.