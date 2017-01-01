Кияни та гості столиці мають можливість запастися продуктами на свята (адреси)

23-24 грудня триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

Для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції цими вихідними, 23-24 грудня, у столиці триватимуть традиційні ярмарки. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Так, 23 грудня (субота) ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі –