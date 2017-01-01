Кияни та гості столиці мають можливість запастися продуктами на свята (адреси)
- Сьогодні, 07:54
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Фото: Главком
Ярмарок у центрі Києва
23-24 грудня триватимуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
Для повнішого задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції цими вихідними, 23-24 грудня, у столиці триватимуть традиційні ярмарки. Про це інформують в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».
Так, 23 грудня (субота) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Голосіївська, 4-10, вул. Паньківська;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
- Дніпровському районі – бульвар Бучми, 2-10;
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
- Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (в межах вулиць М. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
- Шевченківському районі – вул. В. Василевської, 1-17.
24 грудня (неділя) у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць М. Ломоносова та В. Касіяна);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вулиць Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Святошинському районі – бульвар Академіка Вернадського, 79;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.