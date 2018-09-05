Киянин «накатався» на краденому велосипеді на чотири роки тюрми



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Викрадений киянином електровелосипед

27-річного мешканця столиці патрульні ірпінської поліції затримали через півгодини

Ввечері поблизу одного з магазинів Ворзеля Київської області між чоловіками виник конфлікт, потім бійка. В результаті 40-річний місцевий залишився без електровелосипеда. За словами потерпілого, який одразу звернувся в поліцію, вартість викраденого становить близько 30 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

27-річного мешканця столиці патрульні ірпінської поліції затримали через півгодини. Молодий чоловік роз’їжджав вулицями. Пояснити, навіщо скоїв злочин, він не зміг, проте вину свою визнав повністю.

Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Виявилося, що раніше він вже був засуджений за аналогічний злочин.

Вирішується питання щодо обрання відносно нього міри запобіжного заходу.

Велосипед поліція повернула власнику.

Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб, карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.