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    Киянин під виглядом соцпрацівника побив чоловіка і пограбував оселю

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    Злодія затримали у хостелі в Голосіївському районі - Киянин під виглядом соцпрацівника побив чоловіка і пограбував оселю
    Злодія затримали у хостелі в Голосіївському районі
    фото: Нацполіція

    Нападник забрав із квартири цінні речі

    На вулиці Каштановій у Деснянському районі Києва стався розбійний напад у квартирі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили, що до злочину причетний 26-річний киянин.

    «Потерпілий розповів, що у двері постукав невідомий та представився соціальним працівником. Господар запропонував йому зайти до оселі, а «працівник» одразу накинувся на нього з кулаками. Поки чоловік лежав у безпорадному стані, нападник забрав із помешкання фотоапарат, самокат та гроші. Згодом ми розшукали зловмисника в одному з хостелів у Голосіївському районі столиці. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомив начальник кримінальної поліції Деснянського управління поліції Олександр Корніяченко.

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    Киянин під виглядом соцпрацівника побив чоловіка і пограбував оселю
    Киянин під виглядом соцпрацівника побив чоловіка і пограбував оселю
    фото: Нацполіція

    Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло, приміщення чи сховище).

    Правоохоронці за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Киянину загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, в селі Дмитрівка Бучанського району Київщини четверо чоловіків проникли на територію складів, де зберігалась продукція. Зловмисники нанесли тілесні ушкодження сторожу, зв’язали його та викрали з ангарних приміщень флешки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, ящики із цигарками.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування
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    Киянин під виглядом соцпрацівника побив чоловіка і пограбував оселю