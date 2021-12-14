У Василькові молодик пограбував молитовний дім (фото, відео)

Злодій проник у «Дім молитви» через вікно

Зловмисник викрав електроприлади з «Дому молитви»

Поліція Василькова затримала крадія церковних речей. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, до чергової частини відділу поліції №1 (м. Васильків) Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа шляхом злому вікна проникла в приміщення молитовного дому.

Як стало відомо на місці події, упродовж ночі з церкви невідома особа викрала музичну колонку, скрипку, будівельний міксер та кавомашину.

13 грудня правоохоронцями було встановлено та затримано крадія. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який з метою збагачення спланував пограбування «Дому молитви». Лиходій за допомогою лома зламав вікно та проник в середину приміщення, де викрав електроприлади та скрипку.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри крадію, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Як повідомлялося, в селі Дмитрівка Бучанського району Київщини четверо чоловіків проникли на територію складів, де зберігалась продукція. Зловмисники нанесли тілесні ушкодження сторожу, зв’язали його та викрали з ангарних приміщень флешки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, ящики із цигарками.