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    Зв’язали сторожа, пограбували склад: на Київщині затримано банду грабіжників (фото, відео)

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    Склад у селі Дмитрівка було пограбовано&nbsp;вночі 27 листопада - Зв’язали сторожа, пограбували склад: на Київщині затримано банду грабіжників (фото, відео)
    Склад у селі Дмитрівка було пограбовано вночі 27 листопада
    фото: Нацполіція

    Під час обшуку у грабіжників поліція вилучила техніку, гроші та зброю

    У селі Дмитрівка Бучанського району Київщини четверо чоловіків проникли на територію складів, де зберігалась продукція. Зловмисники нанесли тілесні ушкодження сторожу, зв’язали його та викрали з ангарних приміщень флешки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, ящики із цигарками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція провела комплекс слідчо-оперативних та розшукових дій і встановила мікроавтобус, на якому пересувались зловмисники, та осіб, причетних до скоєння грабежу.

    Як з’ясувалося, злочинну діяльність здійснювали 42-річний житель Вишгородщини разом із 29-ти, 30-ти, 33-річними спільниками з Києва та Сумщини. Чоловіки використовували методи конспірації: змінювали номерні знаки та пристрої зв’язку.

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    Зв’язали сторожа, пограбували склад: на Київщині затримано банду грабіжників (фото, відео)
    Зв’язали сторожа, пограбували склад: на Київщині затримано банду грабіжників (фото, відео)
    фото: Нацполіція

    За місцями проживання фігурантів проведено санкціоновані обшуки та вилучено низку речових доказів, зокрема техніку, гроші, зброю.

    Організатора групи затримано, ще двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 186 (Грабіж). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

    Як повідомлялося, іноземець обікрав дві кав’ярні у Шевченківському районі Києва.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина пограбування
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    Зв’язали сторожа, пограбували склад: на Київщині затримано банду грабіжників (фото, відео)