Зв’язали сторожа, пограбували склад: на Київщині затримано банду грабіжників (фото, відео)

Склад у селі Дмитрівка було пограбовано вночі 27 листопада

Під час обшуку у грабіжників поліція вилучила техніку, гроші та зброю

У селі Дмитрівка Бучанського району Київщини четверо чоловіків проникли на територію складів, де зберігалась продукція. Зловмисники нанесли тілесні ушкодження сторожу, зв’язали його та викрали з ангарних приміщень флешки, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, ящики із цигарками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція провела комплекс слідчо-оперативних та розшукових дій і встановила мікроавтобус, на якому пересувались зловмисники, та осіб, причетних до скоєння грабежу.

Як з’ясувалося, злочинну діяльність здійснювали 42-річний житель Вишгородщини разом із 29-ти, 30-ти, 33-річними спільниками з Києва та Сумщини. Чоловіки використовували методи конспірації: змінювали номерні знаки та пристрої зв’язку.

За місцями проживання фігурантів проведено санкціоновані обшуки та вилучено низку речових доказів, зокрема техніку, гроші, зброю.

Організатора групи затримано, ще двом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 186 (Грабіж). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Як повідомлялося, іноземець обікрав дві кав’ярні у Шевченківському районі Києва.