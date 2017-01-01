Киянин, тікаючи від сусіда з ножем, вистрибнув із сьомого поверху

Вночі сусіди розпивали спиртне, але згодом виникла сварка, яка переросла у бійку

Близько 6-ї ранку до Деснянського управління поліції у Києві надійшло повідомлення лікаря про надання медичної допомоги 31-річному мешканцю будинку. У чоловіка діагностували перелом передпліччя та різані рани шиї, які наніс йому сусід. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво територіального управління поліції, повідомляє



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Будинок, з вікна якого вистрибнув киянин

Вночі сусіди розпивали спиртне, але згодом виникла сварка, яка переросла у бійку

Близько 6-ї ранку до Деснянського управління поліції у Києві надійшло повідомлення лікаря про надання медичної допомоги 31-річному мешканцю будинку. У чоловіка діагностували перелом передпліччя та різані рани шиї, які наніс йому сусід. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво територіального управління поліції, повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці оглянули місце події, опитали консьєржа та сусідів, а також поспілкувалися із лікарями «швидкої». Головного фігуранта поліцейські виявили за місцем його проживання, де він відсипався після нічних розваг із алкогольними напоями.

Правоохоронці попередньо встановили, що протягом ночі сусіди розпивали спиртне. Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із чоловіків схопив ножа, накинувся із ним на опонента та встиг вдарити у шию. Рятуючись від переслідувача, потерпілий вистрибнув із вікна на сьомому поверсі, а його кривдник ліг спати.

Чоловік впав у замет біля парадного, а коли отямився, знайшов консьєржа будинку та попросив викликати «швидку». Після надання першої допомоги потерпілого госпіталізували.

39-річний власник квартири затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, яка передбачає до восьми років позбавлення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.