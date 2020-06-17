Суд заарештував на два місяці підозрюваного у вбивстві лікарки на Київщині



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Затримання підозрюваного у вбивстві лікарки Фото: Нацполіція

ДОсудове розслідування здійснюється слідчими Володарського відділення поліції

Сьогодні, 17 червня, за клопотанням прокуратури Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Володарський районний суд обрав підозрюваному у вбивстві лікарки в смт Володарка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

За даними слідства, 15 червня чоловік, перебуваючи у Володарській районній лікарні, наніс ножові поранення черговій лікарці, від яких остання померла на місці події.

Того ж дня підозрюваний був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України та за погодженням із процесуальним прокурором особі було повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадження триває та здійснюється слідчими Володарського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня у смт Володарка у приміщенні Центральної районної лікарні пацієнт із психічними розладами завдав смертельне ножове поранення лікарю.

Як повідомляв «Главком», мешканці Володарки обурені діями поліцейських і вимагатимуть провести службове розслідування.

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