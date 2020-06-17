У мережі з'явилися фото, як Зайцева працює і засмагає у тюрмі



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Начальниця виправного центру підтвердила, що фото, на яких Олена Зайцева засмагає у дворі, реальні

Суд відправив Зайцеву у в'язницю на 10 років

У мережі з'явилися фотографії, як винуватиця смертельного ДТП у Харкові, де загинуло шестеро людей, Олена Зайцева відбуває покарання в Покровському виправному центрі №79. Фото опублікувала Олександра Загранична у Facebook.



«На фото вбивця Зайцева і ще одна мажорка на ім'я Валя. Ось так відбувають покарання ті, у кого є гроші, і ті, у кого їх немає», – написала Загранична, додавши до поста кілька фото. На одних із них жінка, схожа на Зайцеву, засмагає у дворику, а на інших ув'язнені нібито цього самого закладу працюють.





Начальниця Покровського виправного центру №79 Інна Мицюк підтвердила журналістам, що фото реальні.



«Фотографії справді зроблені іншими засудженими, але про жодні поблажки для Зайцевої мови немає. Для розуміння: вона перебуває в секторі, де відбувають покарання жінки, які засуджені до позбавлення волі за злочини з необережності. Вони повністю ізольовані від інших засуджених [до обмеження волі]. Усього в секторі разом із Зайцевою їх шестеро», – розповіла Мицюк.



За її словами, ця категорія засуджених не має права вільно пересуватися територією установи, вони перебувають у своєму секторі, де в них невеликий прогулянковий дворик. Окрім того, їм заборонено мати із собою мобільний телефон.



Водночас у засуджених до обмеження волі жінок більше можливостей – вони мають із собою мобільні телефони, вільно пересуваються територією виправного центру і навіть виїжджають у місто по закупи.



Мицюк також зазначила, що за законом засуджені до обмеження волі зобов'язані працювати, тому що вони в такий спосіб забезпечують своє утримання в установі. А ті, хто відбуває покарання позбавлення волі, цього робити не зобов'язані.



«Однак п'ять жінок виявили бажання працювати, серед них і Зайцева», – розповіла начальниця виправцентру.

Нагадаємо, що у квітні суд залишив у силі вирок для обвинувачених у смертельному ДТП Зайцевій та Дронову.

Зайцева, яка відбуває покарання в колонії за вчинення смертельного ДТП у Харкові, в місцевій майстерні разом з іншими засудженими займається вишивкою.

Раніше засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня 2019 року етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний – 10 років позбавлення волі кожному.