Киянка організувала канал нелегального переправлення людей через кордон



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Під час обшуків виявлено копії та чисті бланки документів, які посвідчують особу, в тому числі з ознаками підробки Фото: прокуратура Києва

До складу злочинної групи входило четверо осіб, у тому числі працівники туристичних агентств

Київською прокуратурою спільно зі столичними поліцейськими припинено злочинну діяльність групи осіб, які організували незаконне переправлення іноземних громадян та громадян України через державний кордон України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Організатором злочинної групи виявилася місцева мешканка, яка винайняла офісне приміщення у Києві для реалізації схеми з незаконного переправлення громадян через кордон, а також керувала та контролювала фінансові операції.

Загалом до складу групи входило четверо осіб, у тому числі працівники туристичних агентств.

Діючи під керівництвом зловмисниці, учасники злочинної групи, виготовляли підроблені довідки з місця роботи, довідки про заробітну плату та рух грошових коштів на банківських рахунках, які є підставою для отримання віз для в’їзду на територію України та виїзду за її межі, а також підшуковували клієнтів з метою подальшого незаконного їх переправлення через кордон.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 КК України, проведено п’ять обшуків за адресами мешкання причетних осіб, а також місцями розташування офісів, де останні здійснювали незаконну діяльність.

Під час слідчих дій вилучено печатки товариств та кліше підписів, бланки свідоцтв та дипломів про отримання освіти, оригінали, копії та чисті бланки документів, які посвідчують особу, в тому числі з ознаками підробки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, грошові кошти, предмети, схожі на вогнепальну зброю та набої, а також інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

Організатора злочинної діяльності наразі затримано у порядку ст. 208 КПК України. Щодо інших учасників групи тривають слідчі дії.