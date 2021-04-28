У Канаді зафіксовано перший летальний випадок після щеплення AstraZeneca

До смертельного випадку в Канаді було виявлено шість випадків утворення тромбів у щеплених вакциною AstraZeneca

У провінції Квебек померла після щеплення AstraZeneca 54-річна жінка

У канадській провінції Квебек заявили про перший випадок смерті, що сталася через утворення тромбів у результаті порушення згортання крові після щеплення від Covid-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Як пише Global News, жертвою стала 54-річна жінка.

До цього в країні було виявлено шість випадків утворення тромбів у щеплених цією вакциною. Пацієнтів після медогляду відпустили додому.

У Канаді вакцинація стартувала 14 грудня. У країні щеплюють громадян препаратами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson і AstraZeneca.

Раніше в Канаді підтвердили зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбозом. Нових обмежень на використання препарату в країні не вводили, оскільки випадки тромбозу дуже рідкісні.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити 60 млн доз вакцини AstraZeneca іншим країнам. У США зберігаються мільйони доз вакцини від AstraZeneca, але вона не використовується через відсутність офіційного схвалення регулятора до застосування.

Також повідомлялося, що 23 квітня в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.