  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Канаді зафіксовано перший летальний випадок після щеплення AstraZeneca

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До смертельного випадку в Канаді було виявлено шість випадків утворення тромбів у щеплених вакциною AstraZeneca - У Канаді зафіксовано перший летальний випадок після щеплення AstraZeneca
    До смертельного випадку в Канаді було виявлено шість випадків утворення тромбів у щеплених вакциною AstraZeneca
    Фото: Kai Pfaffenbach

    У провінції Квебек померла після щеплення AstraZeneca 54-річна жінка

    У канадській провінції Квебек заявили про перший випадок смерті, що сталася через утворення тромбів у результаті порушення згортання крові після щеплення від Covid-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca.

    Як пише Global News, жертвою стала 54-річна жінка.

    До цього в країні було виявлено шість випадків утворення тромбів у щеплених цією вакциною. Пацієнтів після медогляду відпустили додому.

    У Канаді вакцинація стартувала 14 грудня. У країні щеплюють громадян препаратами Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson і AstraZeneca.

    Раніше в Канаді підтвердили зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбозом. Нових обмежень на використання препарату в країні не вводили, оскільки випадки тромбозу дуже рідкісні.

    До слова, адміністрація президента США Джо Байдена планує виділити 60 млн доз вакцини AstraZeneca іншим країнам. У США зберігаються мільйони доз вакцини від AstraZeneca, але вона не використовується через відсутність офіційного схвалення регулятора до застосування.

    Також повідомлялося, що 23 квітня в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.

    Читайте також:
    Теги: Канада смерть щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies