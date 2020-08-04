Ремонт проспекту Любомира Гузара завершується нічним асфальтуванням (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

При влаштуванні покриття використовується високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон Фото: Київавтодор

На проспекті дорожники облаштовуються фінальний шар покриття

Упровдож трьох ночей триватимуть роботи з улаштування верхнього шару покриття на проспекті Любомира Гузара в Києві. Фінальний шар покриття облаштовують у напрямку просп. Леся Курбаса. Сьогодні вночі та на світанку завершені роботи на ділянці від Борщагівського шляхопроводу до вул. Героїв Севастополя. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Зручним просп. Гузара стане і для велосипедистів, адже уздовж магістралі облаштовують велодоріжки. Частину вже заасфальтували. До речі, велодоріжки з’являться з обох сторін проспекту і будуть двобічними», – зазначив він.

Відремонтують і всі тротуари.

У рамках капітального ремонту на проспекті вже модернізовано систему освітлення – працюють енергоощадні LED-ліхтарі з системою деміювання залежно від часу доби.

«Інтенсивність трафіка на просп. Любомира Гузара досить висока, тому при влаштуванні покриття використовуємо високоякісний щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА-20). Це покриття міцне і витримує значні навантаження. Під час влаштування верхнього шару можливе перекриття руху на деяких кварталах просп. Любомира Гузара. Саме для того, щоб мінімізувати незручності для киян, пов’язані з ремонтними роботами, і виконуємо масштабне асфальтування вночі. Це є практикою КК «Київавтодор» упродовж останніх 5 років», – розповів в. о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

Як повідомлялося, із 6 серпня до 14 серпня буде частково обмежено рух транспорту на Либідській площі в Києві у зв’язку з ремонтними роботами.